Imputan a Mujer por Homicidio de Secretario de Ayuntamiento de Linares

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que una mujer identificada como Susana “N”, de 45 años, fue imputada y vinculada a proceso por su presunta participación en el homicidio del secretario del Ayuntamiento de Linares, ocurrido en junio de 2025.

Durante la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Homicidios presentó los datos de prueba que relacionan a la imputada con un ataque armado registrado el 7 de junio en el municipio de Linares, en el que murió Juan Pulido, quien se desempeñaba como servidor público.

Le imputan los delitos de homicidio calificado y agrupación delictuosa

El juez de control valoró los elementos presentados por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y determinó vincular a proceso a Susana “N” por los delitos de homicidio calificado y agrupación delictuosa, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva, que cumplirá en un Centro de Readaptación Social Femenil Estatal.

La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual se continuarán recabando pruebas para fortalecer el caso.

De acuerdo con la Fiscalía, la imputada ya se encontraba recluida desde el 20 de septiembre, cuando fue detenida en Linares por un delito contra la salud. Con esta nueva resolución, enfrenta un segundo proceso penal relacionado con el homicidio del funcionario municipal.

