IMSS Realiza el Trasplante de Corazón Número 99 en Nuevo León

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León realizó el trasplante de corazón número 99 en la historia de la UMAE Hospital de Cardiología No. 34, procedimiento que devolvió la esperanza de vida a Matías Hazael, de 55 años, originario de Saltillo, Coahuila.

El paciente padecía miocardiopatía dilatada desde hace 10 años y llevaba un año bajo seguimiento en la UMAE No. 34, donde en mayo de 2025 fue integrado a la lista de espera para trasplante. Su condición era crítica: presentaba mareos, falta de aire, debilidad e inflamación, y su función cardiaca estaba reducida al 20%, lo que limitaba su pronóstico a menos de un año, informó la Coordinación de Trasplantes del hospital.

El caso representaba un reto adicional para el personal médico debido a la presencia de anticuerpos en la sangre del paciente, lo que incrementaba el riesgo de rechazo. Por ello, los especialistas optaron por esperar una donación local para reducir los tiempos entre la procuración y el trasplante.

Joven de 18 años dona corazón a paciente

La oportunidad llegó tras la muerte craneoencefálica de un joven de 18 años, cuya familia autorizó la donación en la UMAE Hospital de Traumatología y Ortopedia No. 21, también en Monterrey. El corazón fue procurado y trasladado de inmediato al Hospital de Cardiología No. 34, donde se realizó la cirugía, con duración aproximada de seis horas.

Después del procedimiento, Matías permaneció siete días en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde el equipo médico vigiló de manera continua signos vitales, circulación, oxigenación, función renal y cualquier señal de rechazo, explicó el jefe de la UCI, doctor Jorge Gabriel Cantú Carmona.

Actualmente, el paciente se encuentra en recuperación y expresó sentirse con una nueva oportunidad de vida.

Tengo nueva vida. Quiero seguir leyendo, estudiando y disfrutar a mi familia

