Incendio Consume Bodega Industrial en Apodaca, Nuevo León

Un incendio de gran magnitud registrado durante la madrugada de este lunes 6 de abril en el municipio de Apodaca fue sofocado por elementos de rescate, sin que se reportaran personas lesionadas.

El siniestro ocurrió en un predio ubicado sobre el boulevard Julián Treviño Elizondo, en la zona conocida como Parque Industrial del Milagro, aledaño a la carretera Miguel Alemán. De acuerdo con los primeros reportes, el fuego habría iniciado a causa de un aparente cortocircuito dentro de una bodega dedicada al reciclaje industrial.

La intensidad de las llamas provocó la movilización de diversas corporaciones, entre ellas Protección Civil de Nuevo León, Bomberos y rescatistas de municipios cercanos como Pesquería. Las labores se extendieron por varias horas debido a las condiciones del lugar, incluyendo accesos complicados, poca iluminación y afectaciones en la vialidad.

Video: Se Incendian Bodegas en Apodaca NL

Noticia relacionada: Deja 2 Mujeres Heridas Volcadura de Carro en Montemorelos

Incendio se propaga a otro predio

El incendio se propagó a un segundo predio donde se almacenaban residuos de productos como pan y galletas, lo que incrementó la carga combustible y la magnitud del siniestro. Entre las afectaciones materiales se reporta la destrucción total de un tractocamión, así como daños a camiones de carga ligera, maquinaria agrícola, montacargas, molinos y prensas hidráulicas.

Autoridades confirmaron que, tras intensas maniobras, el fuego fue controlado y posteriormente sofocado en su totalidad, evitando que se extendiera a más bodegas cercanas.

Durante la emergencia, la circulación en la carretera Miguel Alemán presentó cierres parciales y contraflujos, sin embargo, las vialidades ya fueron reabiertas de manera gradual.

Aunque el saldo fue únicamente de daños materiales, autoridades reiteraron el llamado a reforzar medidas de seguridad en este tipo de instalaciones para prevenir futuros incidentes.

Historias relacionada: