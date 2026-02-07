Incendio Consume Vehículo y Montacargas en Taller Mecánico de Monterrey, Nuevo León

Un taller mecánico se incendió durante la madrugada de este sábado 7 de febrero en el cruce de las avenidas Primero de Mayo y Ruiz Cortines, en la colonia Burócratas del Estado, en el municipio de Monterrey, Nuevo León, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, elementos de Protección Civil de Nuevo León recibieron el reporte de un incendio al interior de un taller mecánico ubicado en dicho cruce.

Incendio consumió un vehículo y un montacargas

Al arribar al lugar, confirmaron que las llamas se encontraban activas y estaban consumiendo un vehículo particular y un montacargas que se encontraban dentro del establecimiento. Ante la magnitud del incendio, de manera inmediata comenzaron los trabajos para sofocar el fuego. Elementos de Protección Civil, en coordinación con Bomberos de Nuevo León, ingresaron al inmueble y lanzaron chorros de agua al interior del taller con el objetivo de controlar y extinguir las llamas, evitando que el fuego se propagara a negocios o viviendas cercanas.

Las labores de combate al incendio se extendieron durante varios minutos, mientras los rescatistas trabajaban para enfriar la zona y eliminar cualquier riesgo de reignición. Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de auxilio, el fuego fue finalmente controlado y sofocado en su totalidad.

Autoridades confirmaron que, tras el incidente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario el traslado de afectados a hospitales. Sin embargo, el incendio dejó daños materiales al interior del taller mecánico, principalmente en el vehículo particular y el montacargas que fueron alcanzados por las llamas.

De manera preliminar, se presume que el incendio pudo haber sido provocado por un corto circuito, aunque serán las autoridades correspondientes quienes determinen las causas exactas del siniestro tras realizar las investigaciones necesarias. Una vez concluidos los trabajos de sofocación y enfriamiento, la zona fue asegurada para descartar cualquier riesgo adicional. Posteriormente, las actividades en el área comenzaron a normalizarse tras la intervención de los cuerpos de emergencia.

