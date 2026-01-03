Incendio Consume 2 Tejabanes en Monterrey, Nuevo León; Evacuaron a 19 Personas

Un incendio consumió por completo dos tejabanes ubicados en la colonia La Alianza, en el municipio de Monterrey, lo que provocó la movilización de cuerpos de rescate y el desalojo preventivo de 19 personas. De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro habría sido ocasionado por un aparente cortocircuito. El incendio fue reportado alrededor de las 20:50 horas del viernes 2 de enero, en el cruce de las calles San José y 19 de Junio.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras percatarse de las llamas que rápidamente comenzaron a propagarse dentro de las casas construidas con materiales ligeros. Antes del arribo de las corporaciones de emergencia, habitantes del sector intentaron apagar el fuego utilizando cubetas con agua y otros medios improvisados, con el objetivo de evitar que las llamas se extendieran a casas cercanas. Sin embargo, la intensidad del incendio superó sus esfuerzos.

A través de redes sociales se difundieron imágenes del siniestro, en las que se aprecia cómo el fuego sobresalía por encima de los techos de los inmuebles, generando asombro y preocupación entre los vecinos y personas que se encontraban en el lugar. Al sitio arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos de Nuevo León, así como personal de Protección Civil del Estado y del municipio de Monterrey.

Las corporaciones trabajaron de manera coordinada para controlar y sofocar las llamas, además de realizar labores de enfriamiento para evitar una posible reactivación del fuego.

Desalojo preventivo sin personas lesionadas

Debido a la magnitud del incendio y como medida de seguridad, se informó que 19 personas fueron desalojadas de manera preventiva. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas por humo durante el incidente. En el lugar también participaron equipos de rescate privados y personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas, quienes se mantuvieron atentos para atender cualquier emergencia médica y evaluar posibles riesgos adicionales, garantizando así la seguridad en la zona afectada.

Autoridades continúan con la evaluación de los daños ocasionados por el incendio.

