Se Registra Fuerte Incendio en Patio de Empresa SIMEPRODE en el Carmen, Nuevo León

Durante la madrugada de este miércoles 29 de octubre se registró un fuerte incendio en uno de los patios de la empresa SIMEPRODE, ubicada en el municipio de El Carmen, Nuevo León, a la altura del kilómetro 10.5 de la carretera a Colombia. El siniestro, reportado alrededor de las 5:20 de la mañana, generó una gran columna de humo negro y tóxico, visible desde varios puntos del área metropolitana, y movilizó a unidades de Protección Civil estatal y de distintos municipios.

En la zona afectada se almacenaban desperdicios compactados, lo que facilitó la propagación de las llamas y complicó las labores de control. De acuerdo con los primeros reportes en el sitio, el incendio se originó en una sección donde se acumula una gran cantidad de residuos sólidos, situación que ha provocado una fumarola constante que se eleva hacia el cielo.

Las condiciones del viento, producto del ingreso de un frente frío, dificultaron el trabajo de los cuerpos de emergencia, ya que las ráfagas avivaban las llamas y dispersaban el humo hacia zonas habitadas.

Sin heridos, pero con riesgos ambientales en El Carmen, Nuevo León

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, aunque los equipos de rescate han debido desalojar parcialmente la zona para evitar mayores riesgos. En el sitio también se observó la salida de camiones recolectores de basura pertenecientes a diversos municipios que operan dentro de la empresa, con el fin de prevenir daños a unidades y personal.

La magnitud del fuego ha obligado a un amplio despliegue de bomberos y Protección Civil, quienes trabajan coordinadamente para sofocar el incendio y evitar que se extienda a otras áreas del complejo. El siniestro ha generado preocupación entre habitantes y autoridades ambientales, ya que el humo denso y negro contribuye a elevar los niveles de contaminación en el área metropolitana de Monterrey. Esta situación se suma a los problemas de mala calidad del aire que han afectado a la región durante los últimos meses.

Desde tempranas horas, las imágenes transmitidas por N+ Monterrey mostraron la magnitud del incendio, evidenciando el tamaño de las llamas y la densa nube de humo que se eleva sobre El Carmen. Las autoridades continúan trabajando para controlar el siniestro y evaluar los daños ambientales.

