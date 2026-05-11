Incendio de Tráiler Provoca Desalojo de 103 Niños y 65 Trabajadores de Guarderia en Apodaca, NL

Un incendio en una caja de tráiler provocó la movilización de cuerpos de auxilio y el desalojo preventivo de una guardería en la colonia Joyas del Pedregal en el municipio de Apodaca.

Los hechos se registraron alrededor de las 3 de la tarde de este lunes 11 de mayo, cuando se reportó el incendio de una caja de tráiler ubicada a un costado de una guardería, situación que generó preocupación debido a la cercanía con los menores que se encontraban en la estancia infantil.

Video: Desalojan Guardería de Manera Preventiva por Incendio en Caja de Tráiler en Joyas del Pedregal en Apodaca

Ante el riesgo que representaba el incendio, autoridades decidieron evacuar de manera preventiva la guardería ubicada sobre la calle Ónix y Rhodesia, en la colonia Joyas del Pedregal. Elementos de Protección Civil de Apodaca acudieron rápidamente al lugar para coordinar las labores de seguridad y apoyar en la evacuación de los menores y del personal.

De acuerdo con los primeros reportes, aproximadamente 100 niños y 60 empleados fueron desalojados de la estancia infantil para evitar cualquier situación de riesgo derivada del humo o del fuego registrado en la caja del tráiler.

Trasladan a menores a una plaza cercana

Como parte de las medidas preventivas, los menores fueron llevados a una plaza cercana ubicada frente a la guardería, donde permanecieron resguardados mientras las autoridades trabajaban en el control de la situación. Padres de familia comenzaron a llegar al sitio luego de enterarse de la movilización, mientras personal de la estancia infantil mantenía el orden y resguardaba a los menores. Las autoridades señalaron que la evacuación se realizó de manera preventiva para proteger la integridad de los niños y del personal de la guardería.

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Hasta el momento, autoridades informaron que ningún niño ni empleado presentó síntomas de intoxicación tras el incendio registrado en la caja del tráiler. Protección Civil de Apodaca permaneció en la zona realizando labores de supervisión y control para descartar cualquier otro riesgo en el área. Las causas que originaron el incendio no han sido dadas a conocer por las autoridades, mientras continúan las investigaciones correspondientes en el lugar de los hechos.

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Con información de Pedro Caballero / Noticias N+

RR