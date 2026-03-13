Incendio en Bodega Causa Daños a Vehículos y Estructuras en Colonia Del Prado en Monterrey

Un incendio registrado en una bodega del municipio de Monterrey movilizó a distintos cuerpos de rescate durante la mañana del viernes 13 de marzo, luego de que se reportara fuego en el interior de un inmueble donde se almacenaban vehículos y estructuras para escenarios. El siniestro generó la rápida intervención de elementos de emergencia, quienes acudieron al sitio para controlar la situación y evitar que el fuego se extendiera a otras propiedades cercanas.

El despliegue de unidades de Protección Civil municipal, Bomberos de Nuevo León y Protección Civil del Estado se registró poco antes de las seis de la mañana, luego de que se recibiera el reporte del incendio en una bodega ubicada en la colonia Del Prado. Las corporaciones acudieron al cruce de las calles Alamillo y Lorenzo Garza, donde se encuentra la propiedad afectada.

Video: Arde Negocio; Almacenaba Escenarios y Paneles en Col. Del Prado en Monterrey

Al llegar al lugar, los rescatistas iniciaron las labores para controlar el fuego que se había propagado en el interior del inmueble. Las autoridades implementaron un operativo para asegurar la zona y facilitar el trabajo de los bomberos, quienes trabajaron de manera coordinada para sofocar las llamas.

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Tras varios minutos de maniobras, los cuerpos de emergencia lograron controlar y sofocar el incendio, evitando que el fuego se extendiera a otros negocios ubicados en los alrededores. Gracias a la intervención oportuna de los rescatistas, el siniestro pudo ser contenido rápidamente, lo que ayudó a reducir los daños y evitar una situación de mayor riesgo para las propiedades cercanas. Durante las labores también se realizaron revisiones en el inmueble para descartar puntos de reignición y asegurar que no quedaran zonas con riesgo de volver a encenderse.

Daños materiales y posible causa

De acuerdo con autoridades y rescatistas que atendieron el incidente, el incendio aparentemente inició en uno de los vehículos que se encontraban dentro de la bodega. El fuego provocó daños en estructuras utilizadas para escenarios, paneles y al menos dos vehículos que estaban almacenados en el lugar.

A pesar de la intensidad del siniestro, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas. De manera preliminar, se informó que el incendio pudo haberse originado a causa de un cortocircuito en una de las camionetas que se encontraban dentro del inmueble. Las autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes para determinar con exactitud las causas del siniestro.

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Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR