Incendio de Bodega Afecta Al Menos 3 Casas y 8 Vehículos en Santa Catarina, Nuevo León

Una explosión e incendio registrado al rededor de las 17:00 de la tarde en una bodega ubicada en la colonia Jardines de Santa Catarina, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, movilizó a elementos de Protección Civil estatal y municipal.

De acuerdo con lo reportado por las autoridades de Protección Civil de Santa Catarina, el incendio ya afectó a al menos tres viviendas cercanas y ocho vehículos estacionados que fueron alcanzados por el fuego. Algunos vecinos relataron que escucharon estallidos previo a que comenzara a formarse la gran columna de humo negro que causó alarma en la zona.

El dron de N+ Monterrey captó desde el aire el incendio de la bodega en la colonia Jardines de Santa Catarina; en ellas se logra ver la gran columna de humo, así como lo vehículos y viviendas en llamas.

Trabajan para sofocar incendio de bodega en Santa Catarina

Elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Santa Catarina y bomberos se movilizaron hasta el punto del incendio y trabajan en conjunto para sofocar las llamas.

Información en proceso...