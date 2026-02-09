Se Incendian Marraneras en Residencial Santa Catarina Nuevo León; Rescatan Animales

Un incendio registrado en una zona de marraneras movilizó a cuerpos de rescate y auxilio durante la madrugada del lunes 9 de febrero en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. El siniestro ocurrió en un área ubicada al norte del arroyo El Obispo, a corta distancia de las calles Cerro de las Mitras y Sierra de Mamulique, detrás de la colonia Residencial Santa Catarina, generando alarma entre habitantes del sector.

Video: Sigue Combate a Incendio en Marraneras No Hay Heridos en Col Residencial Santa Catarina

Tras el reporte del incendio, elementos de auxilio de diferentes corporaciones acudieron al sitio para iniciar las labores de combate al fuego. Las llamas consumían toneladas de materiales de desecho, principalmente madera, plásticos, cartón y basura, en un área aproximada de 2 mil metros cuadrados. Debido a la magnitud del incendio, fue necesario el despliegue de varias unidades de emergencia para controlar la situación.

Para sofocar el fuego, se contó con el apoyo de pipas de agua pertenecientes a diversas corporaciones, quienes trabajaron de manera coordinada en los alrededores del arroyo El Obispo. Las labores se concentraron en evitar que el incendio se propagara hacia zonas cercanas, así como en reducir la intensidad de las llamas que afectaban el área de las marraneras.

Liberación y rescate de animales

Durante las acciones de emergencia, se informó que varios animales de granja que se encontraban en el lugar fueron liberados y rescatados, con el objetivo de ponerlos a salvo ante el avance del fuego. Esta acción permitió evitar la pérdida de más animales, ya que las condiciones del incendio representaban un riesgo para ellos. A pesar de la intensidad del incendio y de los daños materiales registrados en el área, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.

La situación fue controlada sin que se reportaran afectaciones a viviendas cercanas ni a la población de la colonia Residencial Santa Catarina.

Una vez controlado el incendio, los trabajos de enfriamiento y rescoldeo se prolongaron durante el transcurso de la mañana. Estas labores se realizaron con el fin de evitar que el fuego pudiera reavivarse y causar nuevos daños en la zona afectada. Las autoridades permanecieron en el sitio hasta asegurar que no existiera riesgo alguno.

Con información de Ray Elizalde / Noticias N+

RR