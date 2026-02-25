Incendio en Río Santa Catarina Genera Movilización de Cuerpos de Emergencia en Monterrey

Elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron este miércoles 25 de febrero de 2026 un reporte de incendio registrado en el lecho del Río Santa Catarina, a la altura de la intersección de las avenidas Constitución y Cuauhtémoc, en la colonia Centro de Monterrey.

De acuerdo con el informe oficial, el llamado de auxilio se recibió a las 12:22 horas, movilizando de inmediato a Protección Civil estatal, la cual arribó al sitio para realizar labores de evaluación y control del siniestro.

Continúan trabajando en incendio en Río Santa Catarina

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni sobre riesgos adicionales para la población cercana. Tampoco se ha detallado la causa que originó el incendio; sin embargo, los elementos permanecen en el lugar trabajando para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propague a zonas aledañas.

La zona fue supervisada por personal de emergencia, mientras se mantiene monitoreo constante para descartar cualquier situación de peligro. Protección Civil de Nuevo León indicó que se mantendrá pendiente de la evolución del incidente y exhortó a la ciudadanía a evitar el área para no entorpecer las maniobras de los cuerpos de auxilio.

