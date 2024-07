Concluyen Trabajos en La Huasteca para Dar Agua a Santa Catarina y García, NL

Concluyeron los trabajos de colocación de la nueva tubería de acero que sustituyó la infraestructura de polietileno de alta densidad, la cual no soportó la presión con la que fluye el agua y se reventó en al menos cuatro ocasiones. Si todo sale bien, a más tardar el sábado Santa Catarina y García contarán con agua al 100 por ciento

Como vemos ya se puso una tubería de acero, que nos estuvo pasando los días anteriores que no había tubería de acero, que no estuvo pasando los días anteriores: que no había tubería de acero. Ya llegamos con la tubería de acero la soldamos acá y ya con eso ya no debemos de tener problema.