Vinculan a Proceso a Mujer por Drogar y Robar a Adulto Mayor en Monterrey

Jenideth “N”, de 20 años de edad, fue vinculada a proceso e internada en el Centro de Reinserción Social Femenil de Nuevo León, acusada de los delitos de robo y equiparable a robo, tras ser señalada por presuntamente drogar y despojar de sus pertenencias a un adulto mayor en el municipio de Apodaca.

La joven fue detenida en Ciudad del Carmen, Campeche, como resultado de un operativo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Fiscalía de Campeche.

Por el momento, aún no se sabe cuánto tiempo le darán a Jenideth “N” por cometer el delito, sin embargo, se mantiene en espera de resolución por parte de las autoridades. Su arresto se realizó el pasado 9 de octubre, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez de control del estado de Nuevo León.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 11 de febrero de 2025, cuando Jenideth “N” presuntamente contactó a la víctima, un maestro jubilado, a través de una aplicación digital de citas. Luego de acordar un encuentro en un centro comercial, la mujer acudió acompañada de un hombre y ambos se trasladaron al domicilio del afectado en la colonia Jardines de los Pinos, en Apodaca.

Mientras convivían e ingerían bebidas alcohólicas, cámaras de seguridad captaron el momento en que la joven vertió un líquido en las copas. Minutos después, el hombre perdió el conocimiento.

¿Qué fue lo que robo a adulto mayor en Nuevo León?

Los sospechosos aprovecharon para robar dinero en efectivo, dos laptops, teléfonos celulares y tarjetas bancarias, con las cuales realizaron compras y retiros por aproximadamente 200 mil pesos. Tras recuperar el conocimiento, la víctima denunció lo ocurrido ante la Agencia Estatal de Investigaciones, lo que permitió ubicar a la presunta responsable meses después en Campeche.

Durante la audiencia celebrada el 12 de octubre de 2025, un agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba que acreditan la presunta participación de la joven en los hechos. El juez determinó vincularla a proceso y ordenó la prisión preventiva como medida cautelar, mientras concluye la investigación complementaria, que tendrá un plazo de un mes.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR