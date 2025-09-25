Fuertes Lluvias en Monterrey Provocan Inundaciones; Camioneta Queda Varada

La tarde de este jueves 25 de septiembre se registró un nuevo hecho de riesgo en el sector de La Estanzuela, en Monterrey, cuando una camioneta tipo van quedó atrapada entre la fuerte corriente que baja desde el Cerro de la Silla por el Antiguo Camino a Villa de Santiago.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, en la unidad viajaban al menos cuatro pasajeros, quienes lograron salir a tiempo del vehículo y evitaron ser arrastrados por la corriente. Las imágenes muestran el momento en que los ocupantes abandonan la camioneta y se ponen a salvo, mientras el caudal crecía rápidamente alrededor de la unidad.

Autoridades municipales acudieron al sitio para apoyar en las labores de seguridad, ya que la circulación en el área permanece cerrada como medida preventiva.

Una zona marcada por tragedias

Este sector es considerado peligroso debido a que funciona como un corredor natural de agua cuando se presentan lluvias, al concentrar las corrientes que descienden del Cerro de la Silla. Vecinos y automovilistas han advertido en múltiples ocasiones que el cruce se convierte en un punto de riesgo durante tormentas o precipitaciones intensas.

Cabe recordar que en este mismo lugar, en un hecho ocurrido anteriormente, una mujer y un hombre fueron arrastrados por la fuerza del agua. De acuerdo con reportes, el hombre intentó rescatar a la mujer, pero ambos fueron sorprendidos por la corriente y perdieron la vida. Estos antecedentes han reforzado el señalamiento de la zona como un punto crítico durante la temporada de lluvias.

Tras el incidente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar transitar por vados, arroyos o cruces con corrientes activas, ya que la fuerza del agua puede poner en riesgo la vida en cuestión de segundos.

La camioneta afectada quedó parcialmente varada en el cauce, y se espera que personal de Protección Civil coordine las maniobras para retirarla una vez que el nivel del agua lo permita.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, únicamente daños materiales y la interrupción de la circulación en la zona de La Estanzuela.

