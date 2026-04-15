Investigan a Policías de Guadalupe por Abatir a Hombre Durante Detención en Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León inició una investigación en contra de policías del municipio de Guadalupe, luego de que un hombre muriera abatido durante un operativo de detención que derivó en un enfrentamiento.

El fiscal Javier Flores informó que los hechos ocurrieron cuando los elementos policiacos intentaban asegurar a un individuo que presuntamente se encontraba alterando el orden público, ya que, según los primeros reportes, arrojaba piedras contra peatones en la zona.

Durante el intento de detención se registró un forcejeo entre los oficiales y el sospechoso. En medio de la confrontación, el hombre habría logrado despojar de su arma a uno de los policías, con la cual presuntamente lesionó a otro elemento que se encontraba en el lugar.

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Policías son puestos a disposición de la Fiscalía de Nuevo León

Ante esta situación, otros oficiales que acudieron en apoyo reaccionaron y accionaron sus armas de fuego para neutralizar al agresor. El hombre recibió un disparo que le provocó la muerte en el sitio.

Uno de los policías resultó lesionado durante el incidente, por lo que fue trasladado a recibir atención médica, donde se encuentra fuera de peligro con una lesión en uno de sus pies. El fiscal señaló que los elementos involucrados ya fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, con el objetivo de determinar si actuaron conforme a los protocolos y dentro del marco legal en el uso de la fuerza.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León continuará con las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido, incluyendo el análisis de evidencias y testimonios, a fin de deslindar responsabilidades.

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