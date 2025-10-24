Investigan Cortocircuito Como Posible Causa de Incendio Donde Murieron Dos Niños en Monterrey

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga si un cortocircuito fue la causa del incendio en una casa, que la noche del jueves 23 de octubre cobró la vida de dos pequeños hermanos, Marcelo y Rafael, en la colonia Los Remates, en el municipio de Monterrey.

Noticia relacionada: Incendio Deja a Dos Menores Sin Vida en Monterrey

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el siniestro ocurrió en una vivienda que presentaba daños y cableado en malas condiciones, lo que podría haber provocado el fuego que rápidamente se extendió por el inmueble. Autoridades estatales confirmaron que esta es la línea de investigación más sólida, aunque aclararon que aún no se descarta ninguna hipótesis hasta que concluyan los peritajes de la Corporación de Investigación y Servicios Periciales.

Video: Presumen Cortocircuito como Causa de Incendio Donde Mueren dos Gemelos en Monterrey

Familia duda de origen de incendio

En el lugar trabajaron elementos de Protección Civil de Monterrey, Bomberos de Nuevo León y Protección Civil del Estado, quienes lograron sofocar las llamas, pero los menores fueron encontrados sin vida entre los restos de la vivienda. La familia de los niños, visiblemente afectada, señaló tener dudas sobre el origen del incendio, ya que el inmueble se encontraba presuntamente en disputa legal, por lo que pidieron una investigación exhaustiva.

Mientras tanto, el DIF de Monterrey informó que brinda apoyo integral a los familiares, incluyendo gastos funerarios y atención psicológica, bajo la coordinación de su presidenta, Gaby Yervide. Las autoridades reiteraron el llamado a revisar el estado del cableado eléctrico y evitar la sobrecarga de conexiones, pues la mayoría de los incendios domésticos tienen origen en fallas eléctricas.

Historias recomendadas: