Investigan Feminicidio de Juanita "N", Mujer de 57 años, en Sabinas Hidalgo, Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León investiga un feminicidio ocurrido en el municipio de Sabinas Hidalgo, al norte del estado, donde una mujer fue localizada sin vida al interior de un domicilio particular.

La víctima fue identificada como Juanita "N", de 57 años de edad. Su cuerpo fue encontrado dentro de una vivienda ubicada en la calle Misión de San Juan, en la colonia Las Misiones, y de acuerdo con las primeras indagatorias, presentaba huellas evidentes de violencia, por lo que el caso es investigado con perspectiva de género.

Noticia relacionada: Tiene Magdiel Omar 18 Días Desaparecido; Piden Apoyo para Localización

Tras el reporte del hallazgo, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al lugar y procedieron a acordonar la zona para preservar la escena del crimen. Peritos de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes y recabaron diversos indicios que podrían resultar clave para el esclarecimiento de los hechos.

Video: Investigan Presunto Feminicidio en Sabinas Hidalgo NL

Autoridades inician carpeta de investigación

Entre las evidencias localizadas en el sitio se encuentran una hoja metálica y un mango de plástico, ambos con manchas hemáticas, los cuales fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público como parte de la carpeta de investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del crimen. La Fiscalía señaló que las investigaciones continúan para dar con el paradero del o los responsables y llevarlos ante la justicia.

Este hecho ha generado consternación entre los habitantes del municipio, mientras que las autoridades reiteraron su compromiso de investigar a fondo este caso y garantizar justicia para la víctima y su familia.

La Fiscalía indicó que conforme se obtengan avances relevantes en la investigación, se dará a conocer mayor información de manera oficial.

Historias recomendadas: