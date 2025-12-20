Hallazgo de Restos Humanos Moviliza a la Guardia Nacional en Doctor Arroyo, Nuevo León

Durante la mañana de este sábado 20 de diciembre, se registró una movilización de elementos de la Guardia Nacional tras el reporte del hallazgo de restos humanos sobre la Carretera Federal 57 Matehuala–Saltillo, dentro del territorio del municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León.

El aviso generó la presencia inmediata de las autoridades federales, quienes se trasladaron hasta el punto señalado para verificar la situación y asegurar el área, con el fin de evitar riesgos para automovilistas que circulaban por esta vía de comunicación.

Al confirmar el hallazgo, los elementos de la Guardia Nacional procedieron a resguardar el perímetro, estableciendo un cerco de seguridad para preservar la escena conforme a los protocolos correspondientes. La circulación en la zona se mantuvo controlada mientras se desarrollaban las primeras acciones.

Las autoridades permanecieron en el sitio durante varias horas, a la espera del arribo de personal forense, encargado de realizar el levantamiento de los restos y las diligencias necesarias para el inicio de las investigaciones. Una vez en el lugar, el personal forense llevó a cabo el retiro de los restos humanos, los cuales fueron trasladados para la realización de los análisis correspondientes, con el objetivo de determinar la identidad de la víctima y establecer mayores detalles que permitan avanzar en la investigación.

Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre la identidad de la persona ni sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, por lo que el caso permanece bajo investigación de las autoridades competentes.

Autoridades no descartaron ninguna línea de investigación

Autoridades señalaron que será a través de los estudios forenses y del análisis de la información recabada que se podrá esclarecer el caso. Asimismo, reiteraron que este tipo de operativos forman parte de las acciones de vigilancia y respuesta ante reportes ciudadanos.

La presencia de la Guardia Nacional en la zona se mantuvo durante el tiempo necesario para garantizar la seguridad del lugar y permitir que el personal especializado realizará su labor sin contratiempos.

