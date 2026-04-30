Investigan Muerte de Bebé de 6 Meses en García, Nuevo León

Agentes ministeriales investigan la muerte de una bebé de seis meses de edad, quien fue llevada sin vida a una clínica ubicada en la colonia Misión San Juan, en el municipio de García, Nuevo León, donde personal médico detectó presuntas lesiones que encendieron las alertas.

Los hechos fueron reportados durante la noche del miércoles 29 de abril, cuando familiares trasladaron a la menor a un centro médico del sector en busca de atención urgente; sin embargo, al momento de ser revisada por el personal de salud se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Video: Investigan Muerte de una Bebé de 2 Meses en García

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Durante la valoración inicial, el médico en turno observó presuntos hematomas en el rostro de la bebé, situación que consideró irregular y por la cual solicitó la intervención inmediata de las autoridades ministeriales para iniciar una investigación formal sobre las circunstancias del fallecimiento.

Abren investigación por muerte de bebé

Tras el reporte, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al lugar para entrevistarse con familiares y comenzar con el levantamiento de información, así como recabar evidencias que permitan esclarecer el caso.

De manera preliminar, la madre de la menor declaró ante las autoridades que la bebé había presentado problemas de salud durante los últimos días. No obstante, debido a las aparentes lesiones detectadas por el personal de salud, las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación mientras se determina la causa exacta de muerte mediante la autopsia de ley.

La madre de la menor continúa siendo interrogada por agentes ministeriales como parte de las diligencias correspondientes, mientras el caso permanece bajo investigación para esclarecer si se trató de una muerte natural o si existió alguna otra circunstancia relacionada con el fallecimiento.

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