Investigan Muerte de Hombre Presuntamente a Manos de su Esposa en Guadalupe, Nuevo León

Autoridades investigan la muerte de un hombre presuntamente a manos de su esposa, en la Colonia Cañada Blanca, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la pareja habría sostenido una discusión mientras ingerían bebidas alcohólicas dentro de su domicilio, momento en el que presuntamente la mujer lo atacó con un arma blanca.

Tras el reporte de una persona lesionada durante un aparente pleito familiar, policías municipales acudieron a la vivienda ubicada en el cruce de las calles Concepción del Oro y Víctor Rosales, donde encontraron sin vida a Juan Ruiz, de 40 años.

Video: Asesina Mujer a su Esposo en Guadalupe NL

Noticia relacionada: Asesinan a Persona en Bar en Centro de Monterrey

Detienen a mujer y aseguran arma blanca

En el lugar fue detenida Antonia, de 39 años y originaria de San Luis Potosí, quien aún permanecía dentro del domicilio a la llegada de los uniformados. Además, autoridades le aseguraron un cuchillo presuntamente utilizado en la agresión.

Vecinos señalaron que escucharon gritos y una fuerte discusión cerca de las 10 de la noche del domingo 17 de mayo, por lo que decidieron reportar los hechos.

Aunque paramédicos intentaron brindarle auxilio al hombre, únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Según vecinos del sector, las discusiones entre la pareja eran constantes, presuntamente derivadas de celos hacia el hombre, originario de Oaxaca.

Historias recomendadas: