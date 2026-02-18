Investigan Muerte de Hombre tras Desvanecerse Frente a Parroquia en Monterrey, Nuevo León

Una fuerte movilización de elementos policiacos y cuerpos de auxilio se registró en los alrededores de la Parroquia Santa María Goretti, ubicada sobre la avenida Bernardo Reyes en su cruce con Luis Mora, en el municipio de Monterrey, luego de que un hombre se desvaneciera en la vía pública

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre, de entre 60 y 65 años de edad, se encontraba en la banqueta frente a la parroquia cuando repentinamente cayó, lo que generó la alerta inmediata de personas que se encontraban en el sitio. Testigos solicitaron el apoyo urgente de los cuerpos de emergencia al percatarse de que no respondía.

Intentaron reanimarlo durante más de 20 minutos

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes comenzaron a trabajar de inmediato con maniobras de resucitación cardiopulmonar. Durante más de 20 minutos realizaron esfuerzos para tratar de reanimarlo. Pese a las labores realizadas por los rescatistas, el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que fue declarado sin vida en el lugar.

Tras confirmarse el fallecimiento, la zona fue acordonada y asegurada por elementos de la policía municipal y de tránsito para preservar el área. Aunque el hecho se registró en la banqueta de la parroquia, la movilización de unidades de emergencia y patrullas provocó afectaciones viales sobre la avenida Bernardo Reyes.

Autoridades implementaron el cierre de dos carriles en dirección hacia el centro de Monterrey, lo que generó carga vehicular en la zona durante varios minutos.

Automovilistas que circulaban por el sector tuvieron que reducir la velocidad y buscar vías alternas ante la presencia de las unidades oficiales y el acordonamiento del área. Elementos de tránsito permanecieron en el sitio para agilizar la circulación y evitar mayores complicaciones.

Las autoridades correspondientes ya iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las causas de la muerte, por lo que el caso se mantiene en curso mientras se realizan las diligencias necesarias.

