Hallan a Mujer Sin Vida en Habitación de Hotel en Monterrey, Nuevo León; Tenía Golpes

El cuerpo de una mujer fue encontrado sin vida al interior de una habitación de un hotel ubicado en la zona centro de Monterrey. Los hechos ocurrieron la tarde de este sábado 2 de mayo, lo que provocó la movilización de autoridades en el cruce de las calles Rayón y Reforma. De acuerdo con la información recabada en el lugar, fueron empleados del hotel quienes realizaron el hallazgo, luego de notar que la mujer tenía varias horas sin salir de la habitación, lo que les generó preocupación.

Video: Investigan Muerte de Mujer en Hotel de Zona Centro de Monterrey

Ante la falta de respuesta por parte de la huésped, el personal del hotel decidió ingresar al cuarto. Fue en ese momento cuando encontraron a la mujer sin signos vitales. Tras confirmar la situación, dieron aviso inmediato a las autoridades correspondientes. Al arribo de los elementos de seguridad, se procedió a asegurar la zona para iniciar con las investigaciones y recabar evidencias dentro del inmueble.

Presentaba huellas de violencia

Según los primeros reportes, la mujer presentaba huellas de violencia, así como golpes y diversas lesiones visibles en el rostro. Estas condiciones encendieron las alertas de las autoridades, quienes ya trabajan para esclarecer las causas de la muerte. Dentro de la habitación también fueron localizadas bolsas con polvo blanco, similares a las utilizadas en la cocina, lo cual fue asegurado como parte de la investigación. La mujer tenía una edad aproximada de entre 30 y 35 años. Hasta el momento, su identidad no ha sido confirmada por las autoridades, quienes continúan con las diligencias correspondientes para lograr su identificación.

Noticia relacionada: Rosa Aide Víctima de Feminicidio en Nuevo León; Ya Era Violentada Desde Antes

Elementos de distintas corporaciones permanecieron en el lugar realizando las investigaciones pertinentes, mientras se espera que en las próximas horas se puedan obtener más detalles sobre este caso. Las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación para determinar qué fue lo que ocurrió al interior de la habitación. No se descarta ninguna hipótesis hasta el momento. El caso continúa en proceso, y serán las autoridades quienes den a conocer información oficial conforme avancen las indagatorias

Historias recomendadas:

Con información de Vladimir Tuexi / Noticias N+

RR