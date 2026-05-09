Catean Propiedades y Aseguran Animales Exóticos en Monterrey, Nuevo León

Autoridades federales realizaron este sábado 9 de mayo dos cateos simultáneos al sur y al poniente de Monterrey, donde aseguraron diversos animales exóticos y mantienen bajo investigación varios domicilios relacionados con estos hechos. El primer cateo se llevó a cabo en el fraccionamiento Portal de Huajuco, en la colonia Herradura, a unos cuantos metros de las instalaciones del C5 Estatal.

Video: Realizan Cateos por Animales Exóticos en Zona de Huajuco y San Jerónimo en Monterrey

En este despliegue participaron elementos de la Secretaría de Marina, así como autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes arribaron al domicilio ubicado sobre la calle Camino de la Presa 521. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, durante este cateo fueron aseguradas algunas crías de león, además de otras especies exóticas que hasta el momento no han sido dadas a conocer oficialmente.

Habitantes del sector señalaron que desde temprana hora de este sábado 9 de mayo comenzó la movilización de elementos federales en la zona. Residentes mencionaron que personal de la Fiscalía General de la República acudió al inmueble para realizar las investigaciones correspondientes. Asimismo, trascendió que las personas que se encontraban al interior de la casa fueron retenidas temporalmente mientras eran interrogadas por las autoridades federales como parte de las diligencias derivadas de este operativo.

Despliegue en San Jerónimo

Aproximadamente una hora más tarde, autoridades federales desplegaron un segundo operativo en una bodega ubicada en el sector de avenida Insurgentes, en la colonia San Jerónimo. Elementos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron a la zona de las calles Pierre Loti y Pío Baroja, donde instalaron un fuerte dispositivo de seguridad conformado por alrededor de 20 elementos que permanecieron resguardando el área exterior de unas bodegas.

Según los primeros reportes, personal especializado proveniente de la Ciudad de México habría sido trasladado hasta Monterrey para participar en las investigaciones y en los operativos efectuados tanto al sur como al poniente de la ciudad.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente si existen personas detenidas derivadas de estos cateos. Sin embargo, tanto la zona de Portal de Huajuco como el sector de San Jerónimo continúan bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina mientras continúan las investigaciones.

Las autoridades federales tampoco han revelado la cantidad exacta de animales asegurados ni el tipo de especies encontradas durante ambos operativos realizados este sábado en Monterrey.

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Con información de Adriana Garcino/ Noticias N+

RR