Joven Muere al Proteger a Niño de 3 Años Durante Ataque Armado en García, Nuevo León

La madrugada del miércoles 24 de septiembre se registró un ataque armado en la colonia Valle de Lincoln, en el municipio de García, Nuevo León, que dejó como saldo la muerte de un adolescente de 17 años de edad, que murió al proteger a un niño de 3 años de edad. Los hechos ocurrieron sobre la calle Valle de las Fuentes, alrededor de la medianoche, cuando una pareja de novios salió de su domicilio con la intención de comprar un refresco para acompañar la cena. En ese momento, la tranquilidad de la colonia se vio interrumpida por una persecución a balazos protagonizada por sujetos armados.

De acuerdo con las primeras versiones, un joven era perseguido por pistoleros en la zona, lo que generó pánico entre los vecinos. En medio de la confusión, Nicolás, el adolescente de 17 años de edad, que se encontraba en compañía de su pareja y del hijo de esta, un niño de 3 años, al percatarse del peligro, reaccionó de manera instintiva para proteger al pequeño, resguardándolo y tratando de evitar que resultara herido; sin embargo, el joven no logró ponerse a salvo.

En su intento por cubrir al menor, fue alcanzado por las balas disparadas por los agresores. El adolescente recibió al menos cuatro impactos de proyectil de arma de fuego: uno en el pecho, otro en el brazo izquierdo, uno más en la cabeza y otro en el abdomen.

Investigan ataque armado en el que murió adolescente de 17 años en García

Paramédicos acudieron de inmediato al lugar de los hechos tras recibir el reporte de vecinos alarmados por las detonaciones. Al revisar al adolescente, confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas. El área fue asegurada por elementos de la Policía Municipal y posteriormente agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer el caso.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad del joven perseguido ni se ha informado si los atacantes lograron ser localizados. El caso ha causado consternación en la comunidad de Valle de Lincoln, pues mientras un niño de 3 años sobrevivió, un joven de 17 años perdió la vida en un acto de valentía al intentar protegerlo.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR