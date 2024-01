¿La Contaminación Mata Más que la Inseguridad en Nuevo León?

Se ha dicho que la contaminación mata más que la inseguridad en el Estado de Nuevo León, pero... ¿Cuál es el sustento y qué esta haciendo la autoridad para concientizar, prevenir y alertar?

Vía transparencia, la Secretaría de Salud en Nuevo León respondió 7 preguntas relacionadas a la contaminación y los efectos en la salud pública. La respuesta ha sorprendido a más de uno.



En la primera pregunta se lee:

1.- ¿A qué se le denomina muerte prematura y quiénes son los grupos susceptibles?

Los programas de la Dirección de Salud Pública no contemplan el concepto de "muerte prematura" y la definición de "grupos vulnerables para muerte prematura".



2.- ¿Cuántas muertes prematuras atribuidas a la contaminación ha registrado la Secretaría de Salud de Nuevo León?

Los sistemas oficiales de información en defunciones no registran la variable 'muerte prematura atribuida a la contaminación' dentro de sus causales en sus reportes.



En el documento se detalla que las respuestas fueron otorgadas por la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades y la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario.



3.- ¿Cuál es el listado de enfermedades que se observan con mayor prevalencia atribuibles a la mala calidad del aire?

Actualmente no se cuenta con un sistema de información oficial que permita señalar la prevalencia de enfermedades y su relación con la mala calidad del aire.

4.- ¿Qué papel juega la Secretaría de Salud de Nuevo León durante y después de la activación de una alerta ambiental?

Los programas de la Dirección de Salud Pública, dentro de sus atribuciones y funciones, no cuentan con participación ante las alertas ambientales que realiza la Secretaría de Medio Ambiente.



El documento está firmado por Sergio Salvador Chapa Valencia, director jurídico y responsable de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud.

En relación a los montos económicos destinados para la atención de pacientes afectados por la contaminación, o los montos económicos utilizados para estudios y análisis relacionados al impacto de la calidad del aire en la salud, el documento se limita a responder:



'La Dirección de Salud Pública no cuenta con la información solicitada, toda vez que dichas actividades no son actos que se deriven del ejercicio de las facultades, competencias o función'.



Entonces, ¿la calidad del aire mata? Sí, en el 2018 la OMS reconoció que la contaminación del aire es un factor de riesgo crítico para las enfermedades no transmisibles (ENT), ya que se estima que causa una cuarta parte (24%) de todas las muertes de adultos por cardiopatías, el 25% de las muertes por accidentes cerebrovasculares, el 43% de las muertes por neumopatía obstructiva crónica y el 29% de las muertes por cáncer de pulmón.



Desafortunadamente, la falta de interés o de recursos en aquellos responsables de generar políticas publicas que concienticen sobre este problema de salud nos ha llevado a figurar entre las ciudades más contaminadas del mundo.

Con información de Raymundo Elizalde, Jorge Portillo / N+

