Captan a Ladrón Robando Camioneta en San Nicolás; Vecinos Denuncian Ola de Atracos

La preocupación entre vecinos y comerciantes del centro de San Nicolás de los Garza ha ido en aumento, luego de que cámaras de seguridad captaran el momento en que un hombre se robó una camioneta dedicada al reparto de una tortillería local.

El robo ocurrió durante la mañana, alrededor de las 6:00 horas, sobre la calle Bustamante, a pocos metros de la calle Juárez. En las imágenes se observa cómo el sujeto se acerca al vehículo, aprovecha que está estacionado y se da a la fuga con él, sin que nadie logre detenerlo.

Video: Roban Camioneta a Plena Luz del Día en San Nicolás

Este hecho no es aislado. De acuerdo con reportes vecinales, el mismo individuo habría participado en otros incidentes recientes dentro del casco municipal. Días atrás, cámaras particulares registraron su ingreso a una vivienda ubicada en las calles Matamoros y Guerrero, donde sustrajo diversos objetos de valor pertenecientes a una familia de adultos mayores.

Denuncian robos constantes en San Nicolás

Las constantes denuncias por robos en la zona han generado temor e inconformidad entre los habitantes, quienes aseguran que la vigilancia es escasa y que los patrullajes municipales no han sido suficientes para frenar la delincuencia.

Datos oficiales señalan que, hasta el mes de julio de 2025, en Nuevo León se contabilizaron 4 mil 799 robos, lo que representa un incremento del 25 por ciento respecto al año anterior.

Ante esta situación, los vecinos del centro nicolaita han comenzado a organizarse para compartir videos y reportes a través de redes sociales, con el objetivo de alertar a las autoridades y prevenir nuevos incidentes.

El caso más reciente, ampliamente difundido por plataformas locales, se suma a una lista creciente de robos que mantienen en alerta a los habitantes de San Nicolás.

