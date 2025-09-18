Transporte Gratis para Estudiantes en Juárez, Nuevo León: Rutas y Requisitos para Busito Juárez

El municipio de Juárez, Nuevo León, lanzó un nuevo proyecto de movilidad llamado “Busito Juárez” el cual busca ayudar a estudiantes durante sus traslados a los diferentes planteles educativos de esta zona.

Este proyecto contará con 14 camionetas los cuales recorrerán 14 circuitos por diferentes colonias del municipio de Juárez. El servicio estará disponible de lunes a viernes durante la mañana, tarde y noche. Se espera que este proyecto brinde ayuda a los estudiantes de los diferentes planteles educativos como los son el Conalep Don Benjamín Salinas Westrup, Preparatoria 22 de la UANL, Preparatoria Militarizada, entre otros.

¿Qué requisitos necesito para inscribirme al Busito Juárez?

Las autoridades del municipio de Juárez pusieron a disposición de los estudiantes interesados en registrarse en este apoyo una página de internet donde podrán realizar su registro. Los jóvenes deberán ingresar al sitio www.juarez-nl.gob.mx donde tendrán que subir los siguientes datos:

CURP

Identificación

Correo electrónico

Este registro solo estará disponible de manera en línea y tiene como fecha límite el próximo 30 de septiembre del presente año.

¿Cuáles son las rutas que tendrá el Busito Juárez?

El proyecto del Busito Juárez iniciará con 4 rutas que cubrirán gran parte del municipio, a continuación te dejamos la lista de los diferentes puntos por los cuales pasarán estas camionetas:

Zona Norte: Desde Anzures, Los Puertos, avenida De la Madrid, Praderas de San Juan, La Escondida, Teófilo Salinas, hasta la Unidad Villas de San José.

Desde Anzures, Los Puertos, avenida De la Madrid, Praderas de San Juan, La Escondida, Teófilo Salinas, hasta la Unidad Villas de San José. Zona Poniente: Desde Paseo San Juan, Rinconada de San Juan, Mirador de San Antonio, Villas de San José y Villa Palma.

Desde Paseo San Juan, Rinconada de San Juan, Mirador de San Antonio, Villas de San José y Villa Palma. Zona Oriente: A lo largo de la avenida Reynosa, Terranova, Vistas del Río, Portal de San Roque y todo Eloy Cavazos, conectando con la Unidad Académica de la UANL en Juárez.

A lo largo de la avenida Reynosa, Terranova, Vistas del Río, Portal de San Roque y todo Eloy Cavazos, conectando con la Unidad Académica de la UANL en Juárez. Zona Sur: Desde Santa Mónica, Arcadia, Monte Kristal, Villas de San Francisco, Monte Bello, San Francisco y Eloy Cavazos, concluyendo también en la UANL en Juárez.

