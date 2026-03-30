Llegan Aficionados de Irak a Macroplaza de Monterrey por Final de Repechaje del Mundial 2026

Con cánticos, música y bailes típicos, la afición de la selección de Irak llegó a la Macroplaza para alentar a su equipo, el cual se enfrentará contra Bolivia por el último pase al Mundial de Futbol 2026. Fue durante la tarde de este lunes 30 de marzo cuando más de 100 iraquíes hicieron presencia en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

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Desde muy temprano, varios puntos de la ciudad de Monterrey se empezaron a pintar de rojo, blanco y negro, colores de la bandera de Irak. En punto de las 7:00 de la tarde, un pequeño grupo arribo frente al Palacio de Gobierno para realizar una pequeña reunión de aficionados previo a la final del repechaje del Mundial 2026.

Uno de los aficionados iraquíes llevó una bocina para reproducir la música típica de su región, acto que causó que sus compañeros comenzaran a cantar y bailar en la plazoleta de la Macroplaza mientras comenzaban a ondear las banderas de su país. A este sitio también llegaron un par de aficionados de la selección mexicana, quienes acompañaron y recibieron a los turistas.

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Irak y Bolivia jugarán por el último pase al Mundial 2026 en Monterrey

A pesar de la barrera del idioma, los aficionados iraquíes podían verse felices en compañía de varios regios. Se espera que el día de mañana este grupo de turistas hagan presencia en el Estadio Monterrey, donde se disputará la final de repechaje por el último boleto para jugar en el Mundial 2026.

Será la noche de este martes 31 de marzo cuando el Gigante de Acero reciba a los aficionados de Irak y Bolivia. Se espera que el Estadio Monterrey tenga un lleno total, por lo que esta final de repechaje promete muchas emociones. A poco días que llegue el Mundial 2026 a tierras regias, el ambiente ya se siente mundialista.

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