Localizan a Siete Trabajadores Privados de la libertad en China, NL; Uno Sigue Desaparecido

Siete de los ocho trabajadores que habían sido reportados como desaparecidos en el municipio de China, Nuevo León, fueron localizados con vida, de acuerdo con información preliminar dada a conocer por autoridades locales en las últimas horas.

Los hombres habrían sido privados de la libertad por un grupo armado mientras realizaban labores de instalación de malla ciclónica en un rancho ubicado en la zona conocida como La Ermita, lo que generó movilización de corporaciones de seguridad.

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De acuerdo con los reportes, los trabajadores fueron secuestrados en dos eventos distintos. El primero ocurrió el pasado 19 de marzo, cuando tres hombres fueron interceptados, mientras que el 23 de marzo se registró la desaparición de otros cinco.

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Un trabajador continúa desaparecido

Desde entonces, sus familias habían solicitado apoyo urgente a las autoridades para su localización, difundiendo fichas de búsqueda y manteniéndose en constante espera de información sobre su paradero.

En medio de la investigación, trascendió que siete de las víctimas ya fueron liberadas y encontradas con vida, lo que representa un avance significativo en el caso. Sin embargo, uno de los trabajadores aún no ha sido localizado, por lo que continúa activo el operativo de búsqueda en distintos puntos del municipio y zonas aledañas.

Hasta el momento, no se ha informado en qué condiciones fueron encontrados los hombres ni las circunstancias exactas de su liberación. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León emita información oficial sobre este caso.

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