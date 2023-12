Aún con Acueducto El Cuchillo, Cortes de Agua en Nuevo León Continuarán

Agua y Drenaje de Monterrey informó que a pesar que el Acueducto el Cuchillo II se encuentra operando al 100 por ciento continuará los cortes, tandeos y baja presión.

El director del organismo, Juan Ignacio Barragán, llamó a los ciudadanos a cuidar el Agua, adelantó que existe incertidumbre para este verano y ante tal panorama, es mejor prevenir cualquier riesgo.

Yo les digo mi opinión es que tenemos que cuidar el agua todos, si dejamos de cuidar el agua a gente gasta de más, la postura de Agua y Drenaje es cuidemos el Agua, no cantemos victoria, estamos mucho mejor pero no debemos ser triunfalistas porque esto nos puede llevar a que la gente consuma mucha agua y es riesgoso.

El funcionario, precisó que en la medida que se registren lluvias en la entidad el suministro podría aumentar, pero enfatiza que el verano 2024 podría ser complicado para el estado

El Acueducto está terminado desde septiembre, si no no hubiéramos podido terminar el bombeo lo que no está terminado eran los tanques de protección, son los que se vinieron a inaugurar.