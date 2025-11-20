Madre e Hijo son Asesinados Afuera de su Casa en Guadalupe, Nuevo León

La violencia volvió a cobrar la vida de dos inocentes en el municipio de Guadalupe, donde una madre y su hijo de apenas 8 años fueron asesinados a balazos durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves 20 de noviembre. El doble homicidio ocurrió en la colonia Cañada Blanca, en los límites con Apodaca, y ha generado profunda consternación entre vecinos y autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer identificada como Francisca, de 42 años, y su hijo Anthony, se encontraban afuera de su domicilio cuando sujetos armados abrieron fuego en su contra. Los disparos resonaron en el cruce de las calles Concepción del Oro y Miscua, donde ambos fueron alcanzados por múltiples proyectiles.

Noticia relacionada: Deja un Herido Pelea con Arma Blanca en Monterrey

Vecinos intentan ayudar a víctimas

Tras la agresión, familiares o vecinos trasladaron a las víctimas en una camioneta particular hacia una estación de la Cruz Verde ubicada en la misma zona limítrofe entre Guadalupe y Apodaca; sin embargo, al llegar al lugar los paramédicos confirmaron que ninguno presentaba ya signos vitales.

Video: Matan a Madre y a su Pequeño Hijo a Balazos en Apodaca

Elementos del Ejército Mexicano, así como policías municipales y agentes ministeriales, acordonaron el área y comenzaron el levantamiento de evidencias. Las autoridades señalaron que, de manera preliminar, el ataque aparenta ser directo, aunque no se descarta que pudiera tratarse de una confusión, línea que la Fiscalía continuará investigando en las próximas horas.

Vecinos reportaron haber escuchado varias detonaciones y, al salir, encontraron a madre e hijo gravemente heridos. La escena generó conmoción entre los habitantes, quienes lamentaron que los episodios de violencia sigan alcanzando a menores de edad.

Las autoridades mantienen operativos en la zona y revisan cámaras de seguridad para identificar a los responsables. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas.

Historias recomendadas: