Madre Migrante es Deportada y Separada de su Familia; Piden Apoyo para Reencontrarse

No han sido sencillos los últimos días para Marco. Luego de que su esposa Cinthya fue deportada a Honduras, él se quedó a cargo de sus dos pequeñas hijas de tres y dos años de edad, sin trabajo y con una gran incertidumbre.

Por ahora, junto con sus niñas ocupa una casa de la colonia Mirador de San Antonio, en el municipio de Juárez.

A mi esposa la deportaron, me quedé solo con mis niñas, batallo porque no puedo trabajar, mi familia es de escasos recursos, no me he podido regresar a mi país con mi familia.