Alumnos Regresan a Clases y Encuentran Plaga de Garrapatas en su Escuela

Al regresar a clases en la escuela ubicada en el Carmen, Nuevo León, se dieron cuenta de la plaga intensa de garrapatas que se veía en las paredes principales de la institución, en bolsas de basura y todos los rincones.



Estos pequeños insectos chupadores de sangre pusieron muy nerviosas a madres de familia de esta primaria, en el municipio de El Carmen, Nuevo León.

Se le avisó al director, el director no ha dado la cara, la subdirectora dice que es nueva y que no sabe, solo echan jabón con agua, necesitamos una fumigación, que Secretaría no quiere venir a fumigar, queremos que salga a dar la cara y encontrar una solución entre todos