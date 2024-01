Adultos Mayores Madrugan para Cobrar Pensión del Bienestar

Madrugando, adultos mayores cuyo apellido inicia con la letra G, acudieron al Banco del bienestar sucursal ubicada sobre la calle Escobedo, entre Morelos y Padre Mier en la zona centro de Monterrey, Nuevo León.

Contrario a los días o meses pasados, esta jornada se vivió de manera ordenada, pero eso sí, sin un lugar donde sentarse.

Por otro lado, familiares acompañantes mencionaron que su única opción es venir hasta el centro a recoger la pensión pues las que están cerca de su casa ni siquiera están habilitadas.

Pues no hay bancos, bueno de hecho para allá en solidaridad y en San Bernabé hay dos pero todavía no los abren no sé hasta cuándo los vayan a abrir por eso nos venimos para acá