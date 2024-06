Mamás Bloquean Primara en Monterrey; Acusan Malos Manejos de Directora

Exigiendo justicia, con pancartas y bloqueando la entrada a la primaria José Calderón Ayala, ubicada en la Colonia Barrio del Parque en el municipio de Monterrey; madres de familia denuncian los supuestos abusos de autoridad y malos manejos del dinero por parte de la directora del plantel educativo. Incluso han llegado al punto de cancelar la graduación por el tema económico.

Por momentos la tensión fue tal, que llegaron al lugar al menos tres patrullas de fuerza civil. Las madres de familia molestas porque la directora no daba la cara, refieren que han acudido a la Secretaría de Educación del estado y la región para interponer la denuncia correspondiente pero las autoridades educativas no han dado respuesta.



Las condiciones de las instalaciones educativas no son las mejores, agregan que tampoco hay agua y algunos climas no funcionan.

Exigen que se les de información sobre en qué se está gastando el dinero, ya que la escuela tiene varias deficiencias. Esperan que sean escuchadas estas protestas, ya que refieren que de lo contrario bloquearán de nuevo el plantel educativo.

Con información de Carlos Casablancas, Jorge Portillo / N+

