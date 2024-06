¿Trae Torta Bajo la Pata? Mariana Rodríguez Adopta Perrito y lo Llama Alberto

La primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez, adoptó a un perrito y lo nombro "Alberto" por la tormenta tropical que dejó intensas lluvias en el Estado.

Durante un recorrido en el Cerro de la Campana en Monterrey, Mariana Rodríguez se encontró con el nuevo intengrante de su familia, a quien no dudó en llamarlo Alberto.

Fue a través de redes sociales que se dio a conocer este acto, calficado por usuarios como un gran gesto por parte de Rodríguez Cantú.

A su lado se encontraba el gobernador Samuel García, a quien no le quedó de otra más que aceptar en la familia a Beto.

El octavo adoptado. Con que no me ladre, los otros siete siempre me ladran, al menos si me ladra me voy acordar para siempre del ciclón Alberto, que trajo mucha lluvia