Dan Último Adiós a Maribel, Aficionada de Rayados Atropellada en Torreón

Familiares y amigos despidieron en San Pedro Garza García, Nuevo León, a Maribel Mercado Gallegos, la mujer que murió después de ser atropellada afuera del estadio de Torreón, al finalizar el partido de futbol entre Santos y Rayados.

Maribel de 52 años dejó a sus cuatro hijos, entre ellos, un menor de 14 años con el que hizo el viaje para apoyar a los Rayados. Así lo explicó Alexis Ramírez, hijo de Maribel.

Le dije voy a trabajar y me comenta te hablo mañana te amo y así quedó y todavía sigo esperándola; la verdad me duele mucho. Es algo muy fuerte. Todavía no me cae el veinte, para ser sincero. Sigo esperando a mi mamá, que llegue por mí y me diga te amo. Un abrazo. La verdad para mí eso no es un accidente, es algo que fue adrede