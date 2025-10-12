Asesinan a un Hombre en Plena Calle de García, Nuevo León

La violencia volvió a golpear al municipio de García, Nuevo León donde un hombre fue asesinado a balazos la noche del viernes 10 de octubre, en un hecho que generó pánico entre los vecinos de la colonia Hacienda del Sol.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió sobre la calle Hacienda Casa Grande, cuando civiles armados interceptaron a la víctima, identificada como Javier, de 28 años, quien caminaba por la zona.

Testigos relataron que los agresores descendieron de un vehículo, lo llamaron por su nombre y, tras identificarlo, le dispararon en repetidas ocasiones en la cabeza. Luego huyeron a toda velocidad con rumbo desconocido.

Inician investigaciones de asesinato en García

Vecinos alertaron a las autoridades a través del número de emergencia 911, por lo que elementos de Protección Civil de García acudieron al sitio y confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales.

El área fue acordonada por agentes ministeriales y personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes y recabaron evidencias en el lugar.

Aunque las autoridades no han revelado el posible móvil del ataque, no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas relacionado con la delincuencia organizada.

Este hecho se suma a una serie de ataques violentos registrados recientemente en el área metropolitana de Monterrey, lo que ha incrementado la percepción de inseguridad entre los habitantes, pese a los reportes oficiales que señalan una disminución en los índices delictivos. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas por este crimen.

