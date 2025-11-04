Menor Confunde Pedales y se Impacta Contra Gimnasio en San Nicolás, Nuevo León

Un joven de 17 años perdió el control de su vehículo y terminó por estrellarse contra el frente de un gimnasio ubicado sobre la avenida Sendero, en su cruce con República Mexicana, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, el adolescente conducía un automóvil color gris y al intentar estacionarse confundió el pedal del freno con el acelerador, lo que provocó que se proyectara directamente contra el acceso principal del gimnasio.

Video: Menor Confunde Pedal y se Mete con Todo y Carro a Gimnasio en San Nicolás

El vehículo rompió el vidrio frontal del establecimiento y se detuvo justo frente a los aparatos de ejercicio tipo caminadora y elíptica, utilizados para rutinas de cardio. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, ya que en el momento del impacto no había usuarios utilizando esa zona del gimnasio.

No se registraron heridos tras choque con gimnasio

Personal del establecimiento relató que el estruendo generó pánico y confusión entre los presentes, quienes de inmediato alertaron a las autoridades. Al lugar acudieron elementos de Tránsito de San Nicolás, así como una grúa para retirar el automóvil y liberar el acceso.

Las autoridades iniciaron las indagatorias correspondientes para determinar la situación legal del conductor y confirmar si contaba con permiso o supervisión de un adulto, como lo establece la normativa para menores al volante.

Por precaución, el gimnasio suspendió sus actividades durante el resto del día, en tanto se realizan las labores de reparación y limpieza de los daños ocasionados. Se prevé que el establecimiento reabra sus puertas este miércoles, una vez que se verifique la seguridad del inmueble.

