Menor Recibe Sentencia por el Asesinato de Juan Pulido, Secretario del Ayuntamiento de Linares

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León logró obtener una sentencia condenatoria de cuatro años de internamiento en contra de Luis Mario “N”, un adolescente responsabilizado por el delito de homicidio calificado. La sanción será cumplida en el Centro de Internamiento y Adaptación para Adolescentes Infractores, donde permanecerá bajo medidas especiales orientadas a la readaptación.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía Especializada en Adolescentes, durante la investigación se integraron múltiples elementos de prueba que permitieron demostrar la participación directa del joven en los hechos ocurridos el 7 de junio de 2025, en el municipio de Linares, Nuevo León. Las autoridades señalaron que el trabajo pericial, las entrevistas y los indicios recolectados fueron determinantes para acreditar su responsabilidad penal.

Asesina a Secretario del Ayuntamiento de Linares

Los registros oficiales detallan que, aquel día, Luis Mario “N” se trasladó hasta el domicilio de Juan Pulido, servidor público que, en ese momento, se desempeñaba como Secretario del Ayuntamiento de Linares. Al llegar, el adolescente habría accionado en repetidas ocasiones un arma de fuego corta en contra del funcionario, provocándole heridas de gravedad. Tras el ataque, el agresor se alejó del lugar mientras la víctima era trasladada de emergencia a un hospital local, donde momentos después se confirmó su fallecimiento.

Debido a que el responsable es una persona menor de edad, el caso fue procesado conforme al sistema especializado en justicia para adolescentes, el cual establece medidas sancionadoras distintas a las aplicadas a adultos, pero mantiene la obligación de garantizar justicia para las víctimas y sus familias.

La Fiscalía destacó que la resolución reafirma su compromiso con la investigación de delitos graves cometidos por adolescentes y con el fortalecimiento de acciones de inteligencia para prevenir y combatir hechos que vulneren la seguridad en el estado.

