Menor de Edad Vuelca Su Auto Recién Salido de la Agencia en Monterrey, Nuevo León

Un accidente vehicular ocurrido la mañana de este martes 30 de diciembre en la avenida Paseo de los Leones, en Monterrey, sorprendió a los testigos cuando un menor de edad volcó el automóvil de último modelo que acababa de recibir como regalo de su padre. El incidente, que fue captado en video, ocurrió debido a una aparentemente una distracción del conductor al volante.

El hecho se presentó en el cruce de la avenida Paseo de los Leones y la calle Sevilla, en la colonia Las Cumbres, primer sector, al poniente de Monterrey. Según las autoridades, el menor de edad, identificado como Pedro Luis, de 17 años, presuntamente perdió el control del vehículo poco después de haberlo adquirido.

La distracción del conductor hizo que presionara el acelerador con fuerza, lo que provocó que golpeara un muro divisorio en la carretera, utilizándolo como rampa para volcarse

Acababa de recibir el carro como regalo de su padre.

El vehículo, que había salido recientemente de la agencia, el menor no sufrió heridas graves, pero el impacto fue suficiente para que los servicios de emergencia fueran alertados. En pocos minutos, al lugar llegaron elementos de Protección Civil de Monterrey, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron al menor. Aunque el accidente fue grave, el joven no requirió traslado a un hospital, ya que sus lesiones no eran de consideración.

El padre del menor también llegó al sitio para asegurarse de que su hijo estuviera bien, aunque, visiblemente molesto por lo ocurrido. Se desconoce si el menor tenía experiencia previa en conducir o si contaba con la licencia correspondiente para hacerlo.

Con información de Ray Elizalde / Noticias N+

