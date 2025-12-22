Menores Provocan Incendio al Lanzar Pirotecnia Contra una Vivienda en Apodaca, Nuevo León

Un grupo de jóvenes, presuntamente menores de edad, fue captado por cámaras de seguridad cuando arrojaron un artefacto pirotécnico contra un domicilio en el municipio de Apodaca, provocando un incendio que, aunque no dejó personas lesionadas, encendió las alertas por el alto riesgo que representa el uso ilegal de pirotecnia.

Los hechos se registraron la noche del martes en la calle Gladiola, ubicada en la zona de Santa Rosa, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a varios jóvenes reunidos en la vía pública, quienes encienden lo que aparenta ser un cohete y lo lanzan directamente hacia una vivienda.

Video: Lanzan Adolescentes Cohetes Queman Casa en Apodaca

​​​​​​

Segundos después del impacto, el artefacto provoca un incendio en el domicilio afectado. Afortunadamente, el fuego no se propagó ni causó daños mayores; sin embargo, el incidente evidenció el peligro que representa el manejo de este tipo de pirotecnia, especialmente cuando es utilizada por menores de edad.

Hasta el momento, no se ha confirmado qué tipo de artefacto fue el utilizado, aunque autoridades han reiterado que la venta y el uso de pirotecnia están prohibidos en Nuevo León. A pesar de ello, este tipo de productos continúa circulando de manera ilegal en distintos puntos del área metropolitana.

Caso genera preocupación por uso de pirotecnia

El caso ha generado preocupación, sobre todo al recordar tragedias recientes, como la ocurrida en el municipio de Pesquería, donde la explosión de pirotecnia al interior de una vivienda dejó consecuencias fatales.

Autoridades municipales exhortaron a madres y padres de familia a no adquirir pirotecnia ni permitir que menores la manipulen, ya que lo que podría considerarse una “travesura” puede terminar en incendios, lesiones graves o incluso pérdidas humanas.

Se espera que, tras la difusión del video, las autoridades correspondientes inicien una investigación para identificar a los responsables y determinar posibles sanciones. Mientras tanto, el llamado a la ciudadanía es claro: no jugar con artefactos peligrosos que ponen en riesgo vidas y patrimonio.

