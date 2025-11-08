Mientras Familia Dormía Entran a Robar Casa en Monterrey; Se Llevan 350 Mil Pesos en Objetos

Un robo registrado en la colonia Villa Las Fuentes, al sur de Monterrey, generó indignación entre los usuarios de redes sociales, luego de que la víctima compartiera un video en el que se observa a un presunto ladrón ingresar a su vivienda mientras la familia dormía.

De acuerdo con la afectada, identificada como Adriana Díaz, los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado, alrededor de las 3:00 horas. En las imágenes difundidas se aprecia cómo un joven entra al domicilio, enciende las luces, revisa los cuartos y sonríe frente a la cámara de seguridad, antes de llevarse diversas pertenencias.

Video: Entra Supuesto Ladrón a Casa para Llevarse 350 Mil Pesos en Monterrey

Noticia relacionada: Pierde Control y Choca Con Negocio en Monterrey

Sustrae 350 mil pesos de casa

El ladrón sustrajo bolsas, joyas y otros artículos con un valor estimado de más de 350 mil pesos, para después escapar sin ser detectado por los habitantes, quienes se encontraban dormidos en el interior.

La víctima relató que al revisar las grabaciones se percató del hurto y decidió compartir el video en redes sociales, pidiendo apoyo para identificar al responsable. Además, expresó su temor y falta de tranquilidad tras el incidente, señalando que ya no se siente segura dentro de su propia casa.

El caso provocó gran reacción entre los internautas, quienes lamentaron la falta de seguridad en la zona y la aparente impunidad con la que actúan los delincuentes. Muchos usuarios coincidieron en que el nivel de descaro del sujeto, al encender la luz y sonreír ante la cámara, refleja la vulnerabilidad que viven los vecinos del sector.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la detención del responsable, pero se espera que con las imágenes difundidas pueda ser identificado y presentado ante la justicia.

Historias recomendadas: