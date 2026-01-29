Ministeriales Realizan Operativo en Búsqueda de Hombre Desaparecido en Monterrey

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y de Servicios Periciales realizan un operativo en la zona conocida como Pennyriel, cerca de Félix U. Gómez en la colonia Reforma, como parte de una investigación en curso para localizar a Herminio, de 49 años de edad, desaparecido desde octubre del año pasado.

El hombre, con antecedentes penales, fue visto por última vez en esta área, lo que motivó a las autoridades a concentrar sus pesquisas en este punto. Durante el operativo, los agentes ingresaron a un local o bodega en busca de pistas que permitan esclarecer su paradero y determinar si se encuentra en la zona.

Según información de las autoridades, durante las diligencias surgió un indicio que apunta a la posible ubicación de un cuerpo. Para reforzar la búsqueda, se desplegaron perros K9, entrenados para localizar restos humanos, quienes recorren los espacios del inmueble y sus alrededores.

No se ha confirmado hallazgo de hombre

El operativo incluyó la presencia de personal especializado en Servicios Periciales, así como de ministeriales que realizaron inspecciones y levantamiento de indicios, con la finalidad de recabar pruebas que permitan esclarecer la desaparición de Herminio.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el hallazgo de ninguna víctima ni han proporcionado más detalles sobre el avance de la investigación. Las diligencias continúan de manera activa y las autoridades llaman a la ciudadanía a colaborar aportando cualquier información que pueda ser útil para localizar al hombre desaparecido.

El caso permanece bajo investigación, mientras que la Fiscalía mantiene el operativo abierto para garantizar que se agoten todas las líneas de investigación y se determine el paradero de Herminio, así como cualquier posible evidencia relacionada con su desaparición.

