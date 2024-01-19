InicioMonterreyMódulos Para la Pensión del Bienestar en Nuevo León: Dónde Están Ubicados

¿Dónde Están Ubicados los Módulos Para la Pensión del Bienestar en Nuevo León?

El registro para la Pensión del Bienestar es del 16 al 21 de Enero de 2024

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¿Dónde Están Ubicados los Módulos Para la Pensión del Bienestar en Nuevo León? Enero 2024

Si cumples años entre Noviembre de 2023 y Junio de 2024 puedes hacer tu registro. Foto: https://www.gob.mx/bienestar

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El 21 de enero es la fecha límite para que los adultos mayores se registren a la Pensión del Bienestar, esto debido a que posteriormente comenzará el periodo de veda electoral.

¿Dónde están los módulos para la Pensión del Bienestar en Nuevo León?

La Pensión Bienestar en 2024 se repartirá de la siguiente forma:

  • Enero-febrero (pago de 6 mil pesos)
  • Marzo-abril (pago de 12 mil pesos)
  • Mayo-junio (no hay pago por elecciones)
  • Julio-agosto (pago de 6 mil pesos)
  • Septiembre-octubre (pago de 6 mil pesos)
  • Noviembre-diciembre (pago de 6 mil pesos)

¿Dónde puedo realizar mi registro para la Pensión del Bienestar en Nuevo León? Ubica tu módulo

APODACA

CALLE:CALLE HIDALGO EXTERIOR:408 INTERIOR:-

MANZANA:- LOTE:- COLONIA:COLONIA APODACA CENTRO

CP:66600 REFERENCIA:AUN COSTADO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

MUNICIPIO: APODACA ENTIDAD: NUEVO LEON

 

CADEREYTA JIMENEZ 

CALLE:CALLE SAUCE EXTERIOR:326 INTERIOR:-

MANZANA:- LOTE:- COLONIA:FRACCIONAMIENTO FRAMBOYANES

CP:67485 REFERENCIA:OFICINAS DE BIENESTAR FRENTE AREA VERDE

MUNICIPIO: CADEREYTA JIMENEZ ENTIDAD: NUEVO LEON

 

EL CARMEN

CALLE:CALLE ZARAGOZA EXTERIOR:SN INTERIOR:-

MANZANA:- LOTE:- COLONIA:COLONIA EL CARMEN CENTRO

CP:66550 REFERENCIA:AUN LADO DEL REGISTRO CIVIL

MUNICIPIO: EL CARMEN ENTIDAD: NUEVO LEON

 

SAN PEDRO GARZA GARCIA

CALLE:CALLE COBALTO EXTERIOR:SN INTERIOR:-

MANZANA:- LOTE:- COLONIA:COLONIA SAN PEDRO 400

CP:66210 REFERENCIA:FTE A LA ALCALDIA PONIENTE

MUNICIPIO: SAN PEDRO GARZA GARCIA ENTIDAD: NUEVO LEON

 

GENERAL ESCOBEDO 

CALLE:AVENIDA BENITO JUAREZ EXTERIOR:SN INTERIOR:SN

MANZANA:- LOTE:- COLONIA:COLONIA GENERAL ESCOBEDO CENTRO

CP:66050 REFERENCIA:TORRE ADMINISTRATIVA GRAL ESCOBEDO

MUNICIPIO: GENERAL ESCOBEDO ENTIDAD: NUEVO LEON

 

GUADALUPE

MÓDULO 1

CALLE:AVENIDA BENITO JUAREZ EXTERIOR:500 INTERIOR:-

MANZANA:- LOTE:- COLONIA:COLONIA CIUDAD GUADALUPE CENTRO

CP:67100 REFERENCIA:EDIFICIO PALACIO FEDERAL

MUNICIPIO: GUADALUPE ENTIDAD: NUEVO LEON

 

MÓDULO 2

CALLE:AVENIDA BENITO JUAREZ EXTERIOR:480 INTERIOR:-

MANZANA:- LOTE:- COLONIA:COLONIA CIUDAD GUADALUPE CENTRO

CP:67100 REFERENCIA:ESTACION DEL METRO ELOY CAVAZOS

MUNICIPIO: GUADALUPE ENTIDAD: NUEVO LEON

 

JUAREZ

CALLE:CALLE GENERAL SANTIAGO TAPIA EXTERIOR:220 INTERIOR:-

MANZANA:- LOTE:- COLONIA:COLONIA BENITO JUAREZ CENTRO

CP:67250 REFERENCIA:AUN COSTADO DEL DIF MUNICIPAL

MUNICIPIO: JUAREZ ENTIDAD: NUEVO LEON

 

MONTERREY

MÓDULO 1

CALLE:AVENIDA EUGENIO GARZA SADA EXTERIOR:SN INTERIOR:SN

MANZANA:- LOTE:- COLONIA:COLONIA 25 DE MARZO (SIERRA VENTANA)

CP:64783 REFERENCIA:ENTRE SIERRA DE TARAY Y SIERRA DE LAMPAZOS

MUNICIPIO: MONTERREY ENTIDAD: NUEVO LEON

 

MÓDULO 2

CALLE:AVENIDA CONSTITUCION EXTERIOR:4101 INTERIOR:SN

MANZANA:- LOTE:- COLONIA:COLONIA FIERRO

CP:64590 REFERENCIA:ENTRE BENITO JUAREZ Y CHURUBUSCO

MUNICIPIO: MONTERREY ENTIDAD: NUEVO LEON

 

MÓDULO 3

CALLE:LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS EXTERIOR:SN INTERIOR:SN

MANZANA:- LOTE:- COLONIA:COLONIA ANTONIO I VILLARREAL

CP:64390 REFERENCIA:CALLE 4 CRUCE CON CALLE 9

MUNICIPIO: MONTERREY ENTIDAD: NUEVO LEON

 

MÓDULO 4

CALLE:PROLONGACION AZTLAN EXTERIOR:SN INTERIOR:SN

MANZANA:- LOTE:- COLONIA:COLONIA COLINA DE SAN BERNABE (F-25)

CP:64107 REFERENCIA:MACROCENTRO SAN BERNABE

MUNICIPIO: MONTERREY ENTIDAD: NUEVO LEON

 

SALINAS VICTORIA

CALLE:CALLE BENITO JUAREZ EXTERIOR:SN INTERIOR:-

MANZANA:- LOTE:- COLONIA:COLONIA SALINAS VICTORIA

CP:65500 REFERENCIA:OFICINA DEL DIF

MUNICIPIO: SALINAS VICTORIA ENTIDAD: NUEVO LEON

 

SAN NICOLAS DE LOS GARZA

MÓDULO 1

CALLE:AV LAS PUENTES EXTERIOR:744 INTERIOR:-

MANZANA:- LOTE:- COLONIA:COLONIA BALCONES DE LAS PUENTES

CP:66466 REFERENCIA:BIBLIOTECA ANASTACIO VILLARREAL

MUNICIPIO: SAN NICOLAS DE LOS GARZA ENTIDAD: NUEVO LEON

 

MÓDULO 2

CALLE:CALLE BENITO JUAREZ EXTERIOR:SN INTERIOR:-

MANZANA:- LOTE:- COLONIA:COLONIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA CENTRO

CP:66400 REFERENCIA:UNIDAD DEPORTIVA JOSE NAVARRO

MUNICIPIO: SAN NICOLAS DE LOS GARZA ENTIDAD: NUEVO LEON

 

SANTA CATARINA

CALLE:AVENIDA LICENCIADO MANUEL ORDOÑEZ EXTERIOR:SN INTERIOR:-

MANZANA:- LOTE:- COLONIA:FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LAS HUERTAS

CP:66351 REFERENCIA:DENTRO DEL DIF MUNICIPAL

MUNICIPIO: SANTA CATARINA ENTIDAD: NUEVO LEON

 

SANTIAGO

CALLE:ZARAGOZA EXTERIOR:110 INTERIOR:SN

MANZANA:- LOTE:- COLONIA:COLONIA SAN PEDRO EL ALAMO

CP:67328 REFERENCIA:A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA DEL ALAMO

MUNICIPIO: SANTIAGO ENTIDAD: NUEVO LEON

El horario de atención de los módulos de la Pensión del Bienestar son de Martes a Domingo de 10: am a 4:00 pm

Más información en www.gob.mx/bienestar

Carlos Almaguer / Noticias N+

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