¿Dónde Están Ubicados los Módulos Para la Pensión del Bienestar en Nuevo León?
El registro para la Pensión del Bienestar es del 16 al 21 de Enero de 2024
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El 21 de enero es la fecha límite para que los adultos mayores se registren a la Pensión del Bienestar, esto debido a que posteriormente comenzará el periodo de veda electoral.
¿Dónde están los módulos para la Pensión del Bienestar en Nuevo León?
La Pensión Bienestar en 2024 se repartirá de la siguiente forma:
- Enero-febrero (pago de 6 mil pesos)
- Marzo-abril (pago de 12 mil pesos)
- Mayo-junio (no hay pago por elecciones)
- Julio-agosto (pago de 6 mil pesos)
- Septiembre-octubre (pago de 6 mil pesos)
- Noviembre-diciembre (pago de 6 mil pesos)
¿Dónde puedo realizar mi registro para la Pensión del Bienestar en Nuevo León? Ubica tu módulo
APODACA
CALLE:CALLE HIDALGO EXTERIOR:408 INTERIOR:-
MANZANA:- LOTE:- COLONIA:COLONIA APODACA CENTRO
CP:66600 REFERENCIA:AUN COSTADO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
MUNICIPIO: APODACA ENTIDAD: NUEVO LEON
CADEREYTA JIMENEZ
CALLE:CALLE SAUCE EXTERIOR:326 INTERIOR:-
MANZANA:- LOTE:- COLONIA:FRACCIONAMIENTO FRAMBOYANES
CP:67485 REFERENCIA:OFICINAS DE BIENESTAR FRENTE AREA VERDE
MUNICIPIO: CADEREYTA JIMENEZ ENTIDAD: NUEVO LEON
EL CARMEN
CALLE:CALLE ZARAGOZA EXTERIOR:SN INTERIOR:-
MANZANA:- LOTE:- COLONIA:COLONIA EL CARMEN CENTRO
CP:66550 REFERENCIA:AUN LADO DEL REGISTRO CIVIL
MUNICIPIO: EL CARMEN ENTIDAD: NUEVO LEON
SAN PEDRO GARZA GARCIA
CALLE:CALLE COBALTO EXTERIOR:SN INTERIOR:-
MANZANA:- LOTE:- COLONIA:COLONIA SAN PEDRO 400
CP:66210 REFERENCIA:FTE A LA ALCALDIA PONIENTE
MUNICIPIO: SAN PEDRO GARZA GARCIA ENTIDAD: NUEVO LEON
GENERAL ESCOBEDO
CALLE:AVENIDA BENITO JUAREZ EXTERIOR:SN INTERIOR:SN
MANZANA:- LOTE:- COLONIA:COLONIA GENERAL ESCOBEDO CENTRO
CP:66050 REFERENCIA:TORRE ADMINISTRATIVA GRAL ESCOBEDO
MUNICIPIO: GENERAL ESCOBEDO ENTIDAD: NUEVO LEON
GUADALUPE
MÓDULO 1
CALLE:AVENIDA BENITO JUAREZ EXTERIOR:500 INTERIOR:-
MANZANA:- LOTE:- COLONIA:COLONIA CIUDAD GUADALUPE CENTRO
CP:67100 REFERENCIA:EDIFICIO PALACIO FEDERAL
MUNICIPIO: GUADALUPE ENTIDAD: NUEVO LEON
MÓDULO 2
CALLE:AVENIDA BENITO JUAREZ EXTERIOR:480 INTERIOR:-
MANZANA:- LOTE:- COLONIA:COLONIA CIUDAD GUADALUPE CENTRO
CP:67100 REFERENCIA:ESTACION DEL METRO ELOY CAVAZOS
MUNICIPIO: GUADALUPE ENTIDAD: NUEVO LEON
JUAREZ
CALLE:CALLE GENERAL SANTIAGO TAPIA EXTERIOR:220 INTERIOR:-
MANZANA:- LOTE:- COLONIA:COLONIA BENITO JUAREZ CENTRO
CP:67250 REFERENCIA:AUN COSTADO DEL DIF MUNICIPAL
MUNICIPIO: JUAREZ ENTIDAD: NUEVO LEON
MONTERREY
MÓDULO 1
CALLE:AVENIDA EUGENIO GARZA SADA EXTERIOR:SN INTERIOR:SN
MANZANA:- LOTE:- COLONIA:COLONIA 25 DE MARZO (SIERRA VENTANA)
CP:64783 REFERENCIA:ENTRE SIERRA DE TARAY Y SIERRA DE LAMPAZOS
MUNICIPIO: MONTERREY ENTIDAD: NUEVO LEON
MÓDULO 2
CALLE:AVENIDA CONSTITUCION EXTERIOR:4101 INTERIOR:SN
MANZANA:- LOTE:- COLONIA:COLONIA FIERRO
CP:64590 REFERENCIA:ENTRE BENITO JUAREZ Y CHURUBUSCO
MUNICIPIO: MONTERREY ENTIDAD: NUEVO LEON
MÓDULO 3
CALLE:LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS EXTERIOR:SN INTERIOR:SN
MANZANA:- LOTE:- COLONIA:COLONIA ANTONIO I VILLARREAL
CP:64390 REFERENCIA:CALLE 4 CRUCE CON CALLE 9
MUNICIPIO: MONTERREY ENTIDAD: NUEVO LEON
MÓDULO 4
CALLE:PROLONGACION AZTLAN EXTERIOR:SN INTERIOR:SN
MANZANA:- LOTE:- COLONIA:COLONIA COLINA DE SAN BERNABE (F-25)
CP:64107 REFERENCIA:MACROCENTRO SAN BERNABE
MUNICIPIO: MONTERREY ENTIDAD: NUEVO LEON
SALINAS VICTORIA
CALLE:CALLE BENITO JUAREZ EXTERIOR:SN INTERIOR:-
MANZANA:- LOTE:- COLONIA:COLONIA SALINAS VICTORIA
CP:65500 REFERENCIA:OFICINA DEL DIF
MUNICIPIO: SALINAS VICTORIA ENTIDAD: NUEVO LEON
SAN NICOLAS DE LOS GARZA
MÓDULO 1
CALLE:AV LAS PUENTES EXTERIOR:744 INTERIOR:-
MANZANA:- LOTE:- COLONIA:COLONIA BALCONES DE LAS PUENTES
CP:66466 REFERENCIA:BIBLIOTECA ANASTACIO VILLARREAL
MUNICIPIO: SAN NICOLAS DE LOS GARZA ENTIDAD: NUEVO LEON
MÓDULO 2
CALLE:CALLE BENITO JUAREZ EXTERIOR:SN INTERIOR:-
MANZANA:- LOTE:- COLONIA:COLONIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA CENTRO
CP:66400 REFERENCIA:UNIDAD DEPORTIVA JOSE NAVARRO
MUNICIPIO: SAN NICOLAS DE LOS GARZA ENTIDAD: NUEVO LEON
SANTA CATARINA
CALLE:AVENIDA LICENCIADO MANUEL ORDOÑEZ EXTERIOR:SN INTERIOR:-
MANZANA:- LOTE:- COLONIA:FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LAS HUERTAS
CP:66351 REFERENCIA:DENTRO DEL DIF MUNICIPAL
MUNICIPIO: SANTA CATARINA ENTIDAD: NUEVO LEON
SANTIAGO
CALLE:ZARAGOZA EXTERIOR:110 INTERIOR:SN
MANZANA:- LOTE:- COLONIA:COLONIA SAN PEDRO EL ALAMO
CP:67328 REFERENCIA:A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA DEL ALAMO
MUNICIPIO: SANTIAGO ENTIDAD: NUEVO LEON
El horario de atención de los módulos de la Pensión del Bienestar son de Martes a Domingo de 10: am a 4:00 pm
Más información en www.gob.mx/bienestar
Carlos Almaguer / Noticias N+
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