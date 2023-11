¿Será Padrino? Oso Se Cuela a Pedida de Matrimonio en Chipinque

Una propuesta de matrimonio terminó con un invitado especial, que causó pánico y nerviosismo, pero un momento inolvidable.

Es la anécdota de Isabel Torres y Leandro López, ambos de 26 años de edad, quienes fueron sorprendidos este lunes por un oso inquieto cuando asimilaban y disfrutaban de la promesa de amor en Chipinque.

Ya era cerca del atardecer, como las 6 de la tarde más o menos fue la propuesta, ya me había dicho que sí y todo, gracias a Dios no fue durante la propuesta, ya poquito después nos estábamos tomando las fotos, nuestra familia nos estaba esperando dentro de la cabaña para el brindis; y en eso de repente volteó a mi izquierda y había un oso muy grande y les digo a todos no se muevan, no se muevan.