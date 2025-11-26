Hombre Resulta Herido Tras Caerle Encima Montacargas en Colonia Barrio Estrella en Monterrey, NL

Un hombre resultó herido este miércoles 26 de noviembre en la colonia Barrio Estrella, ubicada al norte de Monterrey, luego de que un montacargas se volcara y le cayera encima mientras realizaba maniobras en una bodega. El accidente ocurrió minutos antes de las 3 de la tarde, en el cruce de las calles Altamisa y Sol.

De acuerdo con los informes, el hombre, cuya identidad no ha sido revelada, estaba utilizando el montacargas para mover mercancías en una rampa que conecta con la bodega. En un descuido o por una mala maniobra, el montacargas se volcó y cayó sobre él.

Video: Hombre Resulta Herido Tras Caerle Encima Montacargas en Colonia Barrio Estrella en Monterrey

En ese momento, los trabajadores de la bodega reaccionaron rápidamente y acudieron en su ayuda, mientras que otros empleados de bodegas cercanas también se acercaron para ofrecer asistencia. A pesar del fuerte golpe, el hombre permaneció consciente, lo que facilitó que los primeros auxilios pudieran ser administrados.

Los trabajadores de la bodega pidieron rápidamente apoyo de los servicios de emergencia, y en pocos minutos llegaron los paramédicos de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, quienes lo atendieron en el lugar del accidente.

Noticia relacionada: Queda Lesionado tras Estrellarse con Muro en Avenida Constitución en Monterrey

Los trabajadores acudieron rápidamente a ayudar, y los paramédicos llegaron en minutos.

Afortunadamente, el hombre no sufrió heridas graves que pusieran en riesgo su vida, aunque presentó múltiples golpes en diversas partes del cuerpo. Tras ser evaluado, los paramédicos lo subieron a una camilla y lo trasladaron en ambulancia a un hospital local para una valoración médica más profunda.

Se logro capturar el momento en que los trabajadores, con la ayuda de otros compañeros, levantaron el montacargas volcado para colocarlo en su posición normal. Gracias a la pronta intervención de los rescatistas y paramédicos, el hombre pudo recibir la atención necesaria sin mayores complicaciones.

Historias recomendadas:

Con información de Porfirio Medellín/ Noticias N+

RR