Motociclista Muere Arrollado por Camión de Carga en Libramiento Noroeste en García, Nuevo León

Un motociclista perdió la vida la mañana de este martes 9 de diciembre tras ser arrollado por un camión de carga en el Libramiento Noroeste, a la altura de la avenida Lincoln, en el municipio de García. El accidente se suma a la creciente cifra de fallecimientos de motociclistas registrada en la zona metropolitana durante este año, uno de los periodos con más víctimas de este tipo de incidentes.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del transporte pesado habría invadido el carril por donde circulaba la víctima, provocando que fuera embestida. Pese a la gravedad del hecho, el chofer no se detuvo y continuó con dirección hacia Saltillo, Coahuila, por lo que ahora es buscado por las autoridades.

Video: Muere Motociclista Arrollado por Camión de Carga en García

Elementos de cuerpos de rescate y paramédicos acudieron al sitio tras recibir el reporte de emergencia; sin embargo, al llegar confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento, la persona fallecida no ha sido identificada. Solo se detalló que vestía pantalón de mezclilla, sudadera amarilla y llevaba una mochila junto a su casco.

Incrementan accidentes en Libramiento Noroeste

El punto donde ocurrió el accidente es considerado una zona de riesgo, debido a factores como la falta de iluminación, la velocidad de unidades pesadas y el flujo constante de vehículos de carga, condiciones que incrementan la vulnerabilidad de los motociclistas por la fragilidad de sus vehículos ante cualquier impacto.

Durante los últimos meses se ha reportado un incremento de accidentes mortales que involucran motociclistas en calles, avenidas y carreteras de la zona metropolitana. Autoridades reiteran el llamado a manejar con precaución y extremar medidas de seguridad, especialmente en tramos como el Libramiento Noroeste.

El hecho generó movilización policiaca y afectaciones viales por varios minutos. Las autoridades continúan con la investigación para identificar al conductor responsable y esclarecer lo ocurrido.

