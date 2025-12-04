Asesinan a Hombre Cerca de Primaria en García, Nuevo León

Un hombre fue asesinado al interior de una vivienda en la colonia Portal de Lincoln, en el municipio de García, Nuevo León, durante la mañana de este jueves 4 de junio, a escasos metros de una escuela primaria, lo que generó alarma entre los habitantes y entre padres de familia que llevaban a sus hijos al plantel.

El ataque ocurrió en la calle Portal de Atengo, en su cruce con Portal de Ocotlán, donde, según los primeros reportes, un grupo de personas armadas llegó al domicilio, ingresó y disparó en múltiples ocasiones contra la víctima, quien se encontraba descansando. Tras cometer el crimen, los agresores huyeron rápidamente del lugar.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones arribaron para iniciar las labores correspondientes, mientras que minutos antes había llegado personal de la Policía Municipal de García para asegurar el área. Peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron el levantamiento de evidencias, y se esperaba el arribo del Servicio Médico Forense para el traslado del cuerpo.

Crimen ocurre cerca de escuela

La cercanía del suceso con una escuela primaria provocó momentos de tensión. Algunas imágenes mostraron a madres apresurando a sus hijos para retirarlos del lugar, mientras el personal policiaco acordonaba la zona. El hecho ocurrió en un horario de entrada escolar, lo que incrementó la preocupación entre los vecinos.

De acuerdo con habitantes del sector, esta zona del poniente del área metropolitana ha enfrentado diversos hechos violentos en los meses recientes. El homicidio registrado este jueves se suma a otros casos ocurridos en diciembre, manteniendo la tendencia de incidentes de alto impacto en el municipio.

La avenida Lincoln, una de las principales vialidades de García, se encuentra a pocos metros del sitio, por lo que el hecho también generó afectación momentánea en el flujo vehicular mientras las autoridades realizaban sus labores. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas en relación con este crimen.

