Presunta Amenaza en Secundaria Provoca Movilización de Autoridades en Guadalupe, Nuevo León

Se registró una movilización de autoridades luego de que circularan mensajes de una presunta amenaza relacionados con un estudiante de secundaria en la colonia Dos Ríos, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. La situación generó preocupación entre padres de familia y personal educativo, lo que provocó la intervención de las autoridades para garantizar la seguridad dentro del plantel.

Video: Movilización por Mensajes de Amenaza en Secundaria en Col. Dos Ríos en Guadalupe

La alerta surgió después de que en redes sociales se difundiera una presunta amenaza realizada por un alumno de secundaria, quien supuestamente advirtió que acudiría a la escuela con un arma blanca. Ante esta situación, se activaron medidas preventivas y se solicitó la presencia de elementos de seguridad en la zona.

Tras darse a conocer la presunta amenaza, se registró una movilización policiaca en los alrededores de la Escuela Secundaria Técnica 78 “Profra. Celia Ramírez Puente”, ubicada en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Elementos de seguridad acudieron al plantel para atender el reporte y realizar labores de vigilancia mientras se evaluaba la situación.

De acuerdo con testimonios de padres de familia, el mensaje que circuló generó temor entre la comunidad escolar, por lo que decidieron alertar a las autoridades municipales para evitar cualquier situación que pusiera en riesgo a los estudiantes y al personal educativo.

Aplican operativo mochila dentro de la secundaria

Como medida preventiva, durante la mañana del jueves 12 de marzo se implementó un operativo mochila dentro del plantel educativo. La secundaria se encuentra ubicada sobre las calles Río Papaloapan y Río Pánuco, en la colonia Dos Ríos, donde autoridades realizaron revisiones a las pertenencias de los estudiantes. El objetivo de estas inspecciones fue descartar la presencia de objetos peligrosos dentro de la escuela y brindar mayor tranquilidad a los alumnos y padres de familia.

Durante el operativo participaron autoridades escolares y elementos de seguridad que permanecieron atentos ante cualquier situación. La presencia de patrullas y elementos policiacos en la zona generó incertidumbre entre los padres de familia.

Algunos decidieron no enviar a sus hijos a clases como medida de precaución, mientras que otros sí acudieron a dejarlos, aunque posteriormente regresaron por ellos al percatarse del despliegue de seguridad en los alrededores de la secundaria.

Los padres señalaron que no es la primera ocasión en que se presentan amenazas de este tipo en la escuela, por lo que solicitaron la intervención de la Secretaría de Educación para implementar estrategias.

Hasta el momento, autoridades escolares y de seguridad continúan con la vigilancia en el área mientras se realizan las revisiones correspondientes y se mantiene el seguimiento al caso para garantizar la seguridad dentro de la institución educativa.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

